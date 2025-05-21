الحدث - جورج عقيص - الحلقة الكاملة

التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري النائب والوزير السابق إدمون رزق، في جلسة تناولت محطات دستورية أساسية. ويُعد رزق من المشاركين المحوريين في صياغة اتفاق الطائف والشاهد على تحوّلات مفصلية في تاريخ لبنان.

وفي تغريدة له، وصف البخاري رزق بأنه يُعلّمنا أن "السياسة ليست صراعًا بل مسؤولية، وأن الدستور ليس نصًا بل ضميرًا".

