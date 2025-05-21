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محليات

"تزكية".. على الشريط الحدودي!

2025-05-21 | 12:52
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&quot;تزكية&quot;.. على الشريط الحدودي!
"تزكية".. على الشريط الحدودي!

تلتئم اللجان النيابية المشتركة مجددا الخميس لاستكمال النقاش حول قانون الانتخابات النيابية، وتشير مصادر نيابية للجدديد الى أن الجلسة السابقة لم تشهد اي نقاش بالتفاصيل بل بقي في العموميات، وتلفت المصادر الى ان التوجه سيكون بتشكيل لجنة نيابية فرعية لدراسة اقتراحات القوانين، وسيتم العمل على دمج كل الاقتراحات من دون الخوض في تفاصيل كل اقتراح.

وقد تعذر تشكيل اللجنة في الجلسة السابقة بسبب رفض القوات، ولفتت المصادر الى انه في حال استمرار اعتراض القوات على تشكيل لجنة فرعية فسيتم التصويت على ذلك.

وتشير مصادر القوات للجديد الى ان اعتراضها على تشكيل لجنة مبدئي، إذ إن اصول التشريع تقول بأن يتم البدء بالمناقشات حول اقتراحات القوانين قبل احالتها الى اللجنة، وموقفها واضح بان القانون الحالي تضمن  اصلاحات عدة لم يتم تطبيقها، قبل الحديث عن التعديل توازيا، وقبل ايام من الجولة الاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة السبت في الجنوب، لا تزال الماكينة الانتخابية لحركة امل وحزب الله تخوض المفاوضات الاخيرة مع اهالي الجنوب لتجنيب القرى هذه المعارك.

وتشير مصادر الثنائي للجديد الى ان عدد البلديات التي فازت بالتزكية وصلت الى 70 بلدية، ومنها ما سيتم اعلانها تباعا في اليومين المقبلين. 

واضافت ان التركيز انصب على قرى الشريط الحدودي، تحديدا، حيث يمكن القول إن نحو 90% من قرى الحافة الامامية من الناقورة الى الخيام فازت بالتزكية، فيما العمل جار على القرى الاخرى ومن ضمنها حولا التي تشهد منافسة حامية، وقالت المصادر إنه يجري التواصل مع الفاعليات والعائلات هناك والقوى الحزبية لتجنب خوض الانتخابات.

وعن وصول ضمانات دولية، بعدم خرق اسرائيل اتفاق وقف اطلاق النار يوم السبت، تقول المصادر إن هذه مهمة الدولة اللبنانية، واشارت المصادر الى ان وفدا من حزب الله كان قد زار وزير الداخلية احمد الحجار قبل فترة وسأله عن امن انتخابات الجنوب، فكان جوابه أنه يتواصل مع السفيرة الاميركية، فيما تجري اتصالات ديبلوماسية رفيعة يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
 
 
 
 
"تزكية".. على الشريط الحدودي!

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