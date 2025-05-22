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محليات

أطفال تعرضوا لممارسات مخلّة بالآداب.. توضيح من المدرسة!

2025-05-22 | 07:32
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أطفال تعرضوا لممارسات مخلّة بالآداب.. توضيح من المدرسة!
أطفال تعرضوا لممارسات مخلّة بالآداب.. توضيح من المدرسة!

أعلنت مدرسة القلبين الاقدسين عين نجم أن "خلال رحلة ترفيهية نظّمتها ثانوية القلبين الأقدسين عين نجم لتلامذة الصف الأساسي الأول (CP)، بمواكبة الكادر التربوي واللوجستي الى VeréBleu Park يوم الثلاثاء في 20 أيار 2025، تعرّض عدد من الأطفال لممارسات مثيرة للقلق ومخلّة بالآداب من قِبل أحد المدرّبين على الـZip Line.

أضافت في بيان: "فور تبلّغها بالحادثة، سارعت المدرسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرّكت لدعم الأطفال ومواكبة ذويهم على الصعيدين التربوي والنفسي، لمعالجة تداعيات هذا الحادث الأليم والمرفوض بكل المعايير، ولضمان حماية التلامذة.

كما أبلغت المدرسة وزارة التربية والتعليم العالي بالحادثة صباح اليوم وعلى الفور اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي الإجراءات المعمول بها وفق الأصول في حالات الحماية  فأبلغت وزارة التربية والتعليم العالي مصلحة الاحداث في وزارة العدل بالحادثة متخذة صفة الادعاء على من يظهره التحقيق. وتتابع وزارة التربية بوحداتها التقنية والإدارية الموضوع مع المعنيين لجهة متابعة التحقيق ووضع خطة شاملة لتأمين الدعم اللازم للأطفال والأهالي بالتنسيق مع ادارة المدرسة".

وختم البيان: "إذ تستنكر ثانوية القلبين الأقدسين عين نجم بشدّة هذا التصرف الشائن، تؤكّد مجددًا، أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، حرصًا على سلامة تلامذتها وكرامتهم. نسأل الله أن يحمي أولادنا ويمنحنا القوة لتجاوز هذه المحنة".
 
أطفال تعرضوا لممارسات مخلّة بالآداب.. توضيح من المدرسة!

محليات

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