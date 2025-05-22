"حادثة تحرش بأطفال خلال رحلة مدرسية".. وزارة الشؤون تتابع الملف قضائياً!

علقت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، على المعلومات المتداولة بشأن حادثة تحرش واعتداء طالت أطفالاً داخل صالة ألعاب في منطقة ديشونيه خلال نشاط مدرسي، ودانت" بأشد العبارات هذه الأفعال التي تُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية، وخرقاً فاضحاً للمعايير الأخلاقية والقانونية التي ترعى حمايتهم، لا سيما في الأماكن المخصصة للترفيه والتعليم".

