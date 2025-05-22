أطفال ضحية رحلة مدرسية.. إليكم القصة الكاملة!

تعرّض عدد من تلامذة الصف الأول الأساسي، في ثانوية القلبين الأقدسين عين نجم، إلى حادثة تحرّش خلال رحلة مدرسية إلى صالة ألعاب “Vere Bleu Park” – ديشونيه.





وفي تفاصيل الحادثة، فإنّ التلامذة تعرّضوا إلى تحرّش جنسي من أحد المدرّبين على الـZip Line، داخل صالة الألعاب المملوكة من المدعو طوني فواز الليطاني.



وفي التفاصيل أيضاً، تناقل عدد من أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات صادمة حول تعرض مجموعة من الأطفال لحالات تحرش واعتداء داخل صالة الألعاب، وذلك خلال زيارة مدرسية منظمة من إحدى المدارس.



وقد أثارت هذه الأنباء حالة من الغضب والقلق الشديدين لدى الأهالي والرأي العام، لا سيّما أن الحادثة وقعت في مكان يُفترض أن يكون آمناً ومخصصاً للترفيه، وتحت إشراف إدارة الصالة والطاقم المدرسي المرافق.



الأهالي، وعبر منشوراتهم وتواصلهم، وضعوا ما حدث برسم أجهزة الدولة، لا سيما المديرية العامة لأمن الدولة، مطالبين بتحقيق عاجل، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية.



كما دعوا إلى إجراء رقابة مشددة على أماكن الترفيه الخاصة بالأطفال، والتدقيق في الكادر العامل داخلها، حمايةً لأبنائنا، وضماناً لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.