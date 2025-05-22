بالفيديو: لحظة الغارة العنيفة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لقناة "الجديد" على لسان "نائب وزير الداخلية والبلديات" حول احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب التصعيد الإسرائيلي.



يهم قناة "الجديد" أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تأخذ أي تصريح من وزير الداخلية أو من نائبه، وهو لا يوجد بالأصل منصب "نائب وزير" في الوزارة.