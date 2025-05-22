بالفيديو: لحظة الغارة العنيفة!

🚨 من زاوية مختلفة.. لحظة الغارة الإسرائيلية على مبنى في بلدة تول الجنوبية pic.twitter.com/gEMYghIgZx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 22, 2025
🚨 من زاوية مختلفة.. لحظة الغارة الإسرائيلية على مبنى في بلدة تول الجنوبية pic.twitter.com/gEMYghIgZx
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لقناة "الجديد" على لسان "نائب وزير الداخلية والبلديات" حول احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب التصعيد الإسرائيلي.يهم قناة "الجديد" أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تأخذ أي تصريح من وزير الداخلية أو من نائبه، وهو لا يوجد بالأصل منصب "نائب وزير" في الوزارة.
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس مجلسِ ادارةِ تلفزيون الجديد تحسين الخياط يرافقه نجله كريم الخياط، وتناول البحث قضايا تهم لبنان وفلسطين وابرزها تصفية الاونروا لما تشكل من خطر وضرر على البلدين كما تطرق البحث الى الحرب والحصار الذي يتعرض له رئيس محكمة الجنايات الدولية كريم خان من اسرائيل، وأبلغ الخياط الرئيس الفلسطيني ان تصريحاته في لبنان كانت بناءة وتقود الى حلول.شاهد الفيديو:
وجّه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى أهالي الجنوب اللبناني، دعاهم فيها إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية، معتبراً أن هذه المشاركة تندرج في إطار الصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.