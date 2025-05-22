"يا أشرف الناس".. رسالة من نعيم قاسم!

وقال قاسم: "يا أهلنا في الجنوب المقاوم، قدّمتم أعظم التضحيات في وجه العدوان الإسرائيلي، وأثبتّم أنكم أهل العزة والسيادة. أعدتم إعمار الجنوب بعد التحرير وعدوان تموز، واليوم تتحدّون المخاطر وتثبتون مجددًا أنكم أبناء الأرض".

وأضاف أن استحقاق الانتخابات "هو محطة جديدة من محطات التمسك بالأرض وبقائها حيّة بأهلها"، مشدداً على أن "كل من راهن مع العدو الإسرائيلي يترقب نتائج هذا الاستحقاق".

وتابع: "نحن لا نخاطبكم لتحقيق الفوز، فأنتم فائزون بتكاتفكم والتفافكم حول حركة أمل وحزب الله، بل نخاطبكم لنجعل من هذا الفوز صاخباً بحضوركم الكثيف".

وختم الشيخ قاسم رسالته بالتأكيد على أن "المشاركة في الانتخابات هي جزء من إعادة الإعمار، ومن الوفاء لدماء الشهداء"، موجهاً التحية لأهالي الجنوب بقوله: "تحية لكم يا أشرف الناس وأوفى الناس وأعظم الناس".