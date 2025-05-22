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محليات

"يا أشرف الناس".. رسالة من نعيم قاسم!

2025-05-22 | 14:29
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&quot;يا أشرف الناس&quot;.. رسالة من نعيم قاسم!
"يا أشرف الناس".. رسالة من نعيم قاسم!

وجّه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى أهالي الجنوب اللبناني، دعاهم فيها إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية، معتبراً أن هذه المشاركة تندرج في إطار الصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قاسم: "يا أهلنا في الجنوب المقاوم، قدّمتم أعظم التضحيات في وجه العدوان الإسرائيلي، وأثبتّم أنكم أهل العزة والسيادة. أعدتم إعمار الجنوب بعد التحرير وعدوان تموز، واليوم تتحدّون المخاطر وتثبتون مجددًا أنكم أبناء الأرض".

وأضاف أن استحقاق الانتخابات "هو محطة جديدة من محطات التمسك بالأرض وبقائها حيّة بأهلها"، مشدداً على أن "كل من راهن مع العدو الإسرائيلي يترقب نتائج هذا الاستحقاق".

وتابع: "نحن لا نخاطبكم لتحقيق الفوز، فأنتم فائزون بتكاتفكم والتفافكم حول حركة أمل وحزب الله، بل نخاطبكم لنجعل من هذا الفوز صاخباً بحضوركم الكثيف".

وختم الشيخ قاسم رسالته بالتأكيد على أن "المشاركة في الانتخابات هي جزء من إعادة الإعمار، ومن الوفاء لدماء الشهداء"، موجهاً التحية لأهالي الجنوب بقوله: "تحية لكم يا أشرف الناس وأوفى الناس وأعظم الناس".

"يا أشرف الناس".. رسالة من نعيم قاسم!

محليات

نعيم قاسم

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الانتخابات البلدية

لبنان

إسرائيل

جنوب لبنان

الانتخابات البلدية في الجنوب

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"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات
16:13

"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لقناة "الجديد" على لسان "نائب وزير الداخلية والبلديات" حول احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب التصعيد الإسرائيلي.

يهم قناة "الجديد" أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تأخذ أي تصريح من وزير الداخلية أو من نائبه، وهو لا يوجد بالأصل منصب "نائب وزير" في الوزارة.

16:13

"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لقناة "الجديد" على لسان "نائب وزير الداخلية والبلديات" حول احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب التصعيد الإسرائيلي.

يهم قناة "الجديد" أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تأخذ أي تصريح من وزير الداخلية أو من نائبه، وهو لا يوجد بالأصل منصب "نائب وزير" في الوزارة.

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