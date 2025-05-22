الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات

2025-05-22 | 16:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الداخلية&quot; و&quot;الجديد&quot; تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات
"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لقناة "الجديد" على لسان "نائب وزير الداخلية والبلديات" حول احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب التصعيد الإسرائيلي.

يهم قناة "الجديد" أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تأخذ أي تصريح من وزير الداخلية أو من نائبه، وهو لا يوجد بالأصل منصب "نائب وزير" في الوزارة.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية والبلديات أن الوزير أحمد الحجار لم يدلِ بأي تصريح بهذا الشأن، ولا يوجد أي ناطق رسمي آخر باسم الوزارة، معتبرة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأكد الوزير الحجار أن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها، وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية وتثبيت سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما شدد على إدانته للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال الجنوب العزيز.

"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات

محليات

وزارة الداخلية

جنوب لبنان

لبنان

الإنتخابات البلدية

أحمد الحجار

إسرائيل

قناة الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عين التينة.. مراسم إستقبال الرئيس الفلسطيني (فيديو)
إستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

اقرأ ايضا في محليات

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد
15:39

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس مجلسِ ادارةِ تلفزيون الجديد تحسين الخياط يرافقه نجله كريم الخياط، وتناول البحث قضايا تهم لبنان وفلسطين وابرزها تصفية الاونروا لما تشكل من خطر وضرر على البلدين كما تطرق البحث الى الحرب والحصار الذي يتعرض له رئيس محكمة الجنايات الدولية كريم خان من اسرائيل، وأبلغ الخياط الرئيس الفلسطيني ان تصريحاته في لبنان كانت بناءة وتقود الى حلول.

شاهد الفيديو:

15:39

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس مجلسِ ادارةِ تلفزيون الجديد تحسين الخياط يرافقه نجله كريم الخياط، وتناول البحث قضايا تهم لبنان وفلسطين وابرزها تصفية الاونروا لما تشكل من خطر وضرر على البلدين كما تطرق البحث الى الحرب والحصار الذي يتعرض له رئيس محكمة الجنايات الدولية كريم خان من اسرائيل، وأبلغ الخياط الرئيس الفلسطيني ان تصريحاته في لبنان كانت بناءة وتقود الى حلول.

شاهد الفيديو:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025