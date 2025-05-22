"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لقناة "الجديد" على لسان "نائب وزير الداخلية والبلديات" حول احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب التصعيد الإسرائيلي.
يهم قناة "الجديد" أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تأخذ أي تصريح من وزير الداخلية أو من نائبه، وهو لا يوجد بالأصل منصب "نائب وزير" في الوزارة.
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية والبلديات أن الوزير أحمد الحجار لم يدلِ بأي تصريح بهذا الشأن، ولا يوجد أي ناطق رسمي آخر باسم الوزارة، معتبرة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.
وأكد الوزير الحجار أن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها، وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية وتثبيت سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما شدد على إدانته للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال الجنوب العزيز.