من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية والبلديات أن الوزير أحمد الحجار لم يدلِ بأي تصريح بهذا الشأن، ولا يوجد أي ناطق رسمي آخر باسم الوزارة، معتبرة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأكد الوزير الحجار أن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها، وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية وتثبيت سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما شدد على إدانته للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال الجنوب العزيز.