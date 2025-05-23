الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

اللواء شقير: الدولة ستسترد حقها!

2025-05-23 | 02:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اللواء شقير: الدولة ستسترد حقها!
اللواء شقير: الدولة ستسترد حقها!

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

في الذكرى الخامسة والعشرين لتحرير الجنوب، وجّه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير كلمة الى العسكريين قال فيها أنها "تأتي هذا العام والعدو الإسرائيلي لا يزال يحتل خمس نقاط جديدة، بالإضافة الى الأراضي المحتلة على الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بينما تتواصل جهود السلطات الرسمية لدى المجتمعين العربي والدولي من أجل إنهاء الإحتلال، وإرغام العدو على احترام مندرجات القرار ١٧٠١ واستعادة السيادة الوطنية".

أضاف اللواء شقير: "كونوا على ثقة بأن الدولة اللبنانية بقيادة الرئيس جوزف عون بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة بدعم من الشعب اللبناني والدول العربية والصديقة، وستعود المناطق المحتلة الى الدولة وأهلها ويتحرر الجنوب، ويوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية الجوية والبحرية للسيادة الوطنية أيّا طال الزمن".

وحضّ اللواء شقير العسكريين على "التمسك بشعار الأمن العام تضحية وخدمة، من أجل حماية لبنان الى جانب القوى العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، ومساعدة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة استناداً الى القوانين والتعليمات، إذ لا تقل المهمة هذه شأناً عن تحرير الأرض والدفاع عن الوطن". 

اللواء شقير: الدولة ستسترد حقها!

محليات

حسن شقير

الأمن العام

لبنان

الأجهزة الأمنية

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطة إقتحام الجليل قائمة.. كلام لمسؤول بـ"حزب الله"!
بالصورة: وزير الداخلية في غرفة العمليات!

اقرأ ايضا في محليات

قُتل برصاص عمّه.. والسبب غامض!
Play
04:25

قُتل برصاص عمّه.. والسبب غامض!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بمقتل الشاب (م. و. ي.) على يد عمّه، إثر إطلاق النار عليه من سلاح حربي في بلدة الكنيسة – وادي خالد (عكار).

04:25

قُتل برصاص عمّه.. والسبب غامض!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بمقتل الشاب (م. و. ي.) على يد عمّه، إثر إطلاق النار عليه من سلاح حربي في بلدة الكنيسة – وادي خالد (عكار).

بعد فضيحة التحرش.. أُقفل بالشمع الأحمر! (صورة)
04:09

بعد فضيحة التحرش.. أُقفل بالشمع الأحمر! (صورة)

بعد حادثة التحرش الجنسي بعدد من الأطفال أثناء مشاركتهم في نشاط مدرسيّ، تمّ ختم مشروع Vere Bleu Park بالشمع الأحمر بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد بركات.

04:09

بعد فضيحة التحرش.. أُقفل بالشمع الأحمر! (صورة)

بعد حادثة التحرش الجنسي بعدد من الأطفال أثناء مشاركتهم في نشاط مدرسيّ، تمّ ختم مشروع Vere Bleu Park بالشمع الأحمر بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد بركات.

جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث
04:01

جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث

أطلع وزير المالية ياسين جابر رئيس الجمهورية جوزاف عون على عمل الوزارة، وعرض معه القوانين ذات الصلة وملف التعيينات.

04:01

جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث

أطلع وزير المالية ياسين جابر رئيس الجمهورية جوزاف عون على عمل الوزارة، وعرض معه القوانين ذات الصلة وملف التعيينات.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025