١٠٠ دولار للصوت.. ضبط رشوة في هذه المنطقة! (صورة)



صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:



استكمالًا لإجراءاتها في حماية نزاهة الانتخابات البلدية والاختيارية، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية النبطية الاقليمية عن قيام احد المرشحين للانتخابات البلدية بعرض مال انتخابي على احد المواطنين في بلدة راشيا الفخار - قضاء حاصبيا مقابل مبلغ ١٠٠ دولار اميركي عن كل صوت، قامت دورية من مكتب مرجعيون وحاصبيا بتوقيف المدعو "غ.أ.خ" الذي اعترف بما نُسب إليه.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.