أورتاغوس للجديد: الولايات المتحدة لا تزال ثابتة على موقفها بأن على البرلمان أن يتحرك بسرعة لتمرير قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي كما يجب على الحكومة الإسراع في صياغة قانون لسد الفجوة المالية