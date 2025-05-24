اورتاغوس: نزع السلاح وإقرار الإصلاحات مفتاح اي استثمار في لبنان

وأضافت: "كما ذكرتُ في المقابلة على البرلمان التحرك بسرعة لإقرار قانون حل البنوك.. وعلى مجلس الوزراء التحرك بسرعة لصياغة قانون الفجوة المالية وإحالته إلى البرلمان للتصويت، فإن نزع سلاح الميليشيات والجماعات الإرهابية، وإقرار الإصلاحات، هما مفتاح أي استثمار في لبنان".

وفي مقابلة أجرتها مع "الجديد" من واشنطن، كانت أورتاغوس قد أوضحت أن : "نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريبًا، وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب"، لافتة إلى أن "السلاح يجب أن يكون محتكرًا بيد الدولة فقط".

وشددت على أن "الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي المسار الوحيد لبناء الدولة، وتأثيرها يحد من الفساد ويقوّض مصادر تمويل حزب الله غير الشرعية"، مضيفة أن "نزع سلاح الميليشيات وتمرير الإصلاحات يمثلان المفتاح الأساسي لأي استثمار حقيقي في لبنان".

وفي ما يتعلق بما نُقل عن تصريحاتها في قطر بشأن صندوق النقد، أكدت أورتاغوس ضمن المقابلة نفسها أن "الكلام اقتُبس خارج سياقه بالكامل"، وقالت: "لم أقل أبدًا أننا نتجاوز الإصلاحات، بل على العكس تمامًا، أنا أؤكد دعم الإصلاحات الضرورية".

وختمت بالتشديد على أن "الولايات المتحدة لا تزال ثابتة على موقفها بأن على البرلمان أن يتحرك بسرعة لتمرير قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما يجب على الحكومة الإسراع في صياغة قانون لسد الفجوة المالية".