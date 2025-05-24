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محليات

في ظل الأوضاع الحسّاسة جنوباً .. قيادة الجش تحذر

2025-05-24 | 03:32
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في ظل الأوضاع الحسّاسة جنوباً .. قيادة الجش تحذر
في ظل الأوضاع الحسّاسة جنوباً .. قيادة الجش تحذر

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي:

"إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ ٢٢ أيار ٢٠٢٥ المتعلّق بالتدابير الأمنية الاستثنائية لمناسبة إجراء المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي إخلال بالأمن.تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، وتُحذّرهم من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر، لا سيّما في ظل الأوضاع الحسّاسة في الجنوب، وتُذكّر بقرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في المحافظتَين المذكورتَين حتى ٢٦ /٥ /٢٠٢٥."

في ظل الأوضاع الحسّاسة جنوباً .. قيادة الجش تحذر

محليات

الجيش اللبناني

لبنان

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مراسل الجديد: 95 شكوى انتخابية وردت حتى الآن الى وزارة الداخلية معظمها إدارية
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