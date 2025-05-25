الحدث - محمد عبيد - الحلقة الكاملة

في بيان صادر عن المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أُعلن عن توقيف اللبناني (م.خ.)، صاحب عيادة في محلّة قريطم، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير المرخّصة، وقيام أشخاص غير مختصين بإجراء عمليات تجميل داخل العيادة.



