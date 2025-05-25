أمرٌ لعسكريي أمن الدولة!

وأكد اللواء لاوندس أن الانتشار الميداني والجهوزية الكاملة لعناصر المديرية ساهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار، وفي حماية العملية الانتخابية من محاولات العبث، لا سيما في التصدي لمحاولات الرشوة الانتخابية التي أدّت إلى توقيف عدد من المتورطين، بالتنسيق مع القضاء.

وختم اللواء رسالته بتأكيد التزام المؤسسة بشعار "ثقة الناس وحمايتهم وحماية مؤسسات الدولة"، داعياً العسكريين إلى الحفاظ على المستوى العالي من الانضباط لأن "الوطن لا يُحمى بالشعارات بل برجال يؤمنون بدولة القانون".