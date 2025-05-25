تجميل منتهي الصلاحية.. وتوقيف المتهم! (صورة)

وأوضحت المديرية أن العيادة تفتقر للتراخيص القانونية، وقد تسبّبت العمليات التي أُجريت فيها بمضاعفات صحية وتشويهات لعدد من الأشخاص.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تم ختم العيادة بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف.