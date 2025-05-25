تجميل منتهي الصلاحية.. وتوقيف المتهم! (صورة)
في بيان صادر عن المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أُعلن عن توقيف اللبناني (م.خ.)، صاحب عيادة في محلّة قريطم، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير المرخّصة، وقيام أشخاص غير مختصين بإجراء عمليات تجميل داخل العيادة.
وأوضحت المديرية أن العيادة تفتقر للتراخيص القانونية، وقد تسبّبت العمليات التي أُجريت فيها بمضاعفات صحية وتشويهات لعدد من الأشخاص.
بناءً على إشارة القضاء المختص، تم ختم العيادة بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف.