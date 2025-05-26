افرام: إنهاء مفاعيل "اتّفاق القاهرة" استعادة للقرار الوطنيّ المستقلّ

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:"حلم بناء دولة لها وحدها حصريّة امتلاك السلاح أصبح أقرب من أيّ وقت مضى. إنّها لحظة مفصليّة في تاريخ البلاد التي عانت طويلاً من تبعات التدخّلات والاتّفاقات المفروضة، وتتجلّى اليوم في قرار إنهاء مفاعيل "اتفاق القاهرة" !