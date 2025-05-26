الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

سلام في إطلاق "منتدى التبادل المعرفي الحكومي": بدأنا بخطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي

2025-05-26 | 06:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلام في إطلاق &quot;منتدى التبادل المعرفي الحكومي&quot;: بدأنا بخطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي
سلام في إطلاق "منتدى التبادل المعرفي الحكومي": بدأنا بخطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام "ان صندوق أبو ظبي للتنمية لعب دورا أساسيا في دعم لبنان منذ أواخر السبعينيات"، مشيرا الى "انه شريك موثوق في العديد من محطاتنا التنموية. وأعلن "ان لبنان بدأ بتنفيذ خطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي".وقال:"نتطلع إلى إعادة تفعيل العلاقة التاريخية والبناء عليها في ضوء أولوياتنا الوطنية".

كلام الرئيس سلام جاء في خلال إطلاقه ظهر اليوم في السرايا الحكومية، "منتدى التبادل المعرفي الحكومي" التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة مع لبنان، في حضور مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي عبد الله لوتاه والقائم بأعمال السفارة الاماراتية في لبنان فهد الكعبي مع وفد إماراتي من "صندوق ابو ظبي للتنمية" ومن مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لرئاسة الوزراء الاماراتية.
 
كما حضر عن الجانب اللبناني وزراء: المالية ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، المهجرين والتكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الاتصالات شارل الحاج ، التنمية الإدارية فادي مكي، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إضافة الى عدد من المستشارين.
 
في مستهل المنتدى، ألقى الرئيس سلام كلمة جاء فيها:
"أصحاب المعالي والسعادة،الضيوف الكرام من دولة الإمارات العربية المتحدة،السيدات والسادة،
باسمي وباسم الحكومة اللبنانية، أرحب بكم أجمل ترحيب في بيروت، وجودكم بيننا اليوم، سواء من صندوق أبو ظبي للتنمية أو من وفد منتدى التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو موضع ترحيب كبير ويجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلدينا، في مناسبة تجمع بين البعد الإنمائي والبعد المعرفي، وتعبر عن عمق الروابط الأخوية بين لبنان والإمارات.

لقد لعب صندوق أبو ظبي للتنمية دورا أساسيا في دعم لبنان منذ أواخر السبعينيات، وكان شريكا موثوقا في العديد من محطاتنا التنموية. واليوم، ونحن نبدأ تنفيذ خطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي، نتطلع إلى إعادة تفعيل هذه العلاقة التاريخية والبناء عليها في ضوء أولوياتنا الوطنية.

أما في ما يتعلق بمنتدى التبادل المعرفي الحكومي، فإن رئاسة الحكومة اللبنانية على تواصل معكم منذ عام 2022، ويسعدنا أن نراكم اليوم على أرض لبنان، وأن تُعقد ورشة العمل الحكومية الأولى في السراي الكبير، مقرّ رئاسة مجلس الوزراء. ونحن نرى في هذه الورشة فرصة قيّمة ليتعرّف فريقنا الحكومي على التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات الخدمات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والتنافسية، وبناء القدرات المؤسسية.
حضرات السيدات والسادة،

لقد مرّ لبنان خلال السنوات الخمس الماضية بأزمة عميقة، ضربت مختلف جوانب الحياة: انهيار مالي ونقدي، تعثّر في النظام المصرفي، فقدان الليرة أكثر من 98% من قيمتها، تضخّم غير مسبوق، وانهيار حاد في الخدمات الأساسية، ترافق مع ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 33%، وانكماش في الاقتصاد تجاوز 40% منذ عام 2019. وتفاقمت هذه الأوضاع مع العدوان الإسرائيلي الأخير الذي خلّف خسائر بشرية ومادية هائلة.

لقد شكّلت الأزمات المتلاحقة حافزاً لتكثيف جهودنا الإصلاحية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإنقاذ لا يتحقّق إلا عبر التغيير الجدي والبنيوي. ومنذ انتخاب فخامة الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة في شباط/فبراير 2025، أطلقنا مساراً إصلاحياً شاملاً نعتبره مرحلة تأسيسية نضع فيها أسس الدولة الحديثة، ونستعيد ثقة اللبنانيين والإخوة العرب والمجتمع الدولي، ونمهّد لتعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام.
وضعت الحكومة اللبنانية رؤية إصلاحية واضحة ترتكز على ثلاث أولويات مترابطة:

وهو الأساس الذي تستند إليه جميع الإصلاحات الأخرى. فلا يمكن تحقيق خدمات عامة فعّالة أو مؤسسات فاعلة أو بيئة حاضنة للاستثمار من دون استقرار مالي ونقدي.

عبر تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة المال العام، بما يعيد الثقة بين الدولة والمواطن والمجتمع الدولي.

إلى جانب دعم خلق فرص العمل، وتمكين الشباب، وتحفيز الابتكار، بما يضع الناس في قلب عملية النهوض والتنمية".

وتابع الرئيس سلام :"نحن نعتبر هذه الأولويات الثلاث ليست مسارات منفصلة، بل جزءًا من تعهّد واحد: استعادة الاستقرار، إعادة بناء الثقة، وخلق الفرص. هذه هي اللبنات الأساسية لحياة كريمة في لبنان.وقد تعهّدنا بإعادة الإعمار نتيجة الحرب الأخيرة، ونسعى إلى حشد الدعم المطلوب لذلك ضمن أطر شفافة وخاضعة للمساءلة، بما يعزز من قدرة لبنان على النهوض واستعادة دوره في المنطقة، لا سيما بعدما اتخذ قرارًا واضحًا بالعودة إلى حضنه العربي المشترك.

وفي صلب هذا المسار، تسعى الحكومة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية، وخاصة من الأشقاء العرب الذين طالما وقفوا إلى جانب لبنان. ونرى في صندوق أبو ظبي للتنمية شريكًا طبيعيًا لتطلعاتنا وأولوياتنا: من إعادة الإعمار بعد الحرب، إلى دعم البنية التحتية في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والطرقات، وشبكات المياه، وصولًا إلى مشاريع تقوية المؤسسات العامة وتعزيز كفاءتها. نحن بحاجة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد تعزّز الاستقرار والتنمية وتسرّع التنفيذ.

حضرات السيدات والسادة،

بعدما عرضتُ أمامكم أولويات الحكومة اللبنانية، أترككم الآن في أيدٍ أمينة لتباشروا لقاءاتكم الثنائية مع أصحاب المعالي الوزراء خلال اليومين المقبلين، بهدف التعرّف بشكل أعمق على أولويات الوزارات والمشاريع الموضوعة قيد التحضير والتنفيذ. كما ستلتقون مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار الجديد، ونأمل بعلاقة مثمرة مع المجلس الذي يضطلع بدور محوري في تنسيق وتمويل وتنفيذ مشاريع الإعمار.

وفي الختام، أتمنى لكم كل التوفيق في ورشة العمل الحكومية غدًا ضمن إطار "منتدى التبادل المعرفي"، والتي يشارك فيها أكثر من خمسين مسؤولًا من مختلف الوزارات والإدارات العامة، في دليل واضح على حماستنا للاستفادة من زيارتكم وخبراتكم.
وأجدّد الترحيب بكم في بلدكم الثاني لبنان، فيما أتوجّه اليوم إلى البلد الغالي على قلبي: الإمارات العربية المتحدة.ونتطلع إلى شراكة فاعلة وطويلة الأمد لما فيه خير لبنان ودولة الإمارات الشقيقة".

من ناحيته قال عبد الله لوتاه: ‏أصحاب المعالي والسعادة وزملائي وزميلاتي من دولة الإمارات ، أنقل لكم تحية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله،  ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله ، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة دولة الرئيس تم توجيهنا كفريق عمل أن نكون في لبنان في اسرع وقت ممكن،  لتقديم الدعم في مجال التطوير والتحديث الحكومي .
زيارتنا اليوم هي بداية الانطلاق لرحلة جميلة طويلة الأمد  ستعزز الشراكه ما بين الفريقين الحكوميين ، البداية ستنطلق غدا بإذن الله ضمن منتدى  التبادل المعرفي  الحكومي ، والذي سيركز على محاور مهمة جدا لقلب الحكومة. من هذه المحاور الاستراتيجية والرؤيه والابتكار والخدمات الحكومية واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي والتنافسية والإحصاء والبيانات الذكية وغيرها من الأمور،  التي يعول عليها الشعب سواء كنا في دولة الإمارات أو في أي دولة ، لتطوير وتحديث الخدمات الحكومية".

أضاف :"هدفنا في دولة الإمارات كموظفين نعمل في الحكومة هو خدمة  الشعب وخدمة القطاع  الخاص والمستثمرين ، وهذه وظيفة أي موظف يعمل في أي حكومة من دول العالم .
بداية الحلقات ستبدأ غدا بإذن الله تعالى مع إخوتنا أصحاب المعالي والسعادة في الحكومة اللبنانية ، وسنعمل على سلسلة من الحلقات التي ستتبع حلقة الغد بإذن الله تعالى ، وسنركز فيها على القطاعات ذات الأولوية القصوى في الجمهورية اللبنانية.

نحن دولة الرئيس في خدمتكم ونعمل كقريق عمل نتمنى أن تعتبروننا  كجزء من جهاز العمل الحكومي اللبناني ، وبالتأكيد سيكون هناك متابعة من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها بداية من الغد.
نتمنى لكم دولة الرئيس رحلة سالمة ومفيدة لدولة الإمارات والجميع في انتظار دولتكم بإذن الله تعالى ، ولكن نعدكم بأن جلسات اليوم والغد سيكون لها أثر الطيب على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي".
وتابع :" بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة من أهم الأمور التي تم توجيهنا  بها هي تسريع عملية إطلاق المبادرات والمشاريع بعد منتدى الغد ، لذلك سيتم الاتفاق على عدد من الأمور بإذن الله تعالى والتي سيتم أيضا مشاركتكم بها ليتم اعتمادها،  و نتمنى من قبل دولة الرئيس مباركة هذه المبادرات والمشاريع ليتم العمل عليها في اسرع وقت ممكن ، من المهم جدا دولة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة قياس الأثر لهذه المبادرات ، وسنعمل سويا لإيجاد آلية عمل تضمن قياس الأثر وتحديد المخرجات التي سيكون لها الأثر الطيب على القطاع الخاص وكذلك على الشعب اللبناني.
 لن أطيل  عليكم دولة الرئيس أعلم بأن هناك رحلة سفر لدولة الإمارات أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله والتميز في رحلتكم ببلد كم الثاني دولة الإمارات أشكركم".
سلام في إطلاق "منتدى التبادل المعرفي الحكومي": بدأنا بخطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي

محليات

نواف سلام

السراي الحكومي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت السلسلة الشرقية باتجاه جرود بريتال
مراسل الجديد: فوز رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد بنيابة رئاسة إتحاد المتن الشمالي

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025