بحضور اكثر من 500 شخصية.. مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان تختتم حفلها بنجاح

احتفلت مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) بلحظةٍ تاريخيةٍ باختتام حفلها بنجاح، والذي جمع أكثر من 500 شخصيةٍ بارزة، من بينهم أميركيون من أصل لبناني من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومسؤولون لبنانيون، ومسؤولون أميركيون من الحزبين يمثلون الكونغرس والإدارة. وقد أظهر الحفل عمق الدعم لمهمة ATFL وتثمين دور الجالية الأميركية اللبنانية في تعزيز العلاقات الأميركية اللبنانية. وأبرز الحفل مكانة ATFL الفريدة كصوتٍ موثوقٍ وغير حزبيٍّ يدافع عن سيادة لبنان واستقراره وازدهاره - بما يتماشى تمامًا مع السياسة الخارجية الأميركية. وقال رئيس المجموعة، إد غابرييل: "تتطلع ATFL (مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان) إلى المرحلة التالية من عملها، والمساعدة في ضمان استمرار توافق السياسة الأميركية مع مصالح لبنان طويلة الأمد، وتحقيق تقدم ملموس".

