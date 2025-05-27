كنعان: تقديم اقتراح لتعديل المادتين 5 و6 المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا والمصارف وسيتم البت به خلال الجلسة المقبلة

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس محمد علي قباني.وجرى خلال الإستقبال عرض لمختلف التطورات الراهنة، والمشاريع التي يعمل المجلس على تنفيذها، وسبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية في المملكة في المجالين الإنمائي والإعماري، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
في ترجمةٍ لنتائج القمّة اللبنانية - الإماراتية الأخيرة في أبو ظبي، استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، وفدًا إماراتيًا، ضمّ مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية - المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الامارات للمساعدات الدولية راشد الحميري، والاختصاصي الأول في وزارة الخارجية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية عبد الله المنصوري، وبحضور عدد من المدراء في وزارة الاتّصالات، هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي.