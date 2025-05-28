"مهل محددة" في جعبة أورتاغوس.. ولا فترة "سماح" (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء الوطن:

كلام الرئيس سلام عن أن «عصر تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى. ولن نظل صامتين بشأن الأسلحة المتبقية خارج سيطرة الدولة. ونحن نطالب بالسلام». استحوذ على إطراء من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستزور لبنان. وتحدثت معلومات دبلوماسية عن أن أورتاغوس حين تأتي إلى بيروت ستحمل في جعبتها مهلاً محددة بشأن تسليم «حزب الله» أسلحته من شمال الليطاني كما من جنوبه، ولا فترة سماح بعد المهلة التي ستحددها.



وتقول مصادر متابعة أن أورتاغوس لن تعطي «فترة سماح» كما كان يحدث في السابق. ومن باب الضغط سيتبلغ الجانب اللبناني بأن إسرائيل ترفض الانسحاب من النقاط الخمس التي ما زالت تسيطر عليها، قبل الاتفاق على النقاط المتنازع عليها على الحدود وهي ثلاث عشرة نقطة.



ومن باب الضغط أيضاً سيتبلغ لبنان بأن إسرائيل سترفض التمديد لقوات الطوارئ الدولية، وهذا يعني، في حال عدم التمديد، أن الجنوب ولا سيما بقعة عمل «اليونيفيل»، سيكون مكشوفاً ومفتوحاً على كل الاحتمالات.