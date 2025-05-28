وزير الخارجية عن حزب الله: تنظيم مسلح خارج عن القانون!

ردّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول معادلة "جيش وشعب ومقاومة" قائلاً "يستطيع أن يقول ما يشاء إنما الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الثلاثية الخشبية، إنتهى".



وفي حديثٍ لصحيفة "القدس العربي"، أكد رجي أن "الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها" واصفاً حزب الله بـ"التنظيم المسلح الخارج عن القانون وبأنه ليس شرعيا" ومتوجهاً اليه بالقول: "سلّم سلاحك وشكّل مع مناصريك حزباً سياسياً عادياً مع العقيدة التي تريدون".



رجي اعتبر أن التهجم عليه سببه أنهم "لا يريدون أن تتم حصرية السلاح في البلد مهما كان"، أضاف: "مهما قلت يريدون التهجم لا لسبب بل لأن ما أقوله لا يعجبهم". وإستطرد مستعيناً بالمثل اللبناني "عم يحكوا الجارة حتى تسمع الكنّة"، حتى لا يفكر أحد بتخطيهم لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية".



كما أكد الوزير رجي "أن الجليد انكسر مع الدول العربية والخليجية"، آملاً "أن تكون العلاقات عادت إلى أفضل أحوالها". كذلك، رحّب "بمواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واحترامه سيادة الدولة اللبنانية وأن تكون المخيمات بعهدة القوى الامنية اللبنانية". وعن ربط السلاح الفلسطيني بسلاح حزب الله، أكد "من يربط السلاح الفلسطيني بسلاح حزب الله يكون بصدد لفلفة شيء".



هذا وأوضح رجي أن "لا تاريخ محدداً بعد لزيارة الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، إنما على الأرجح من الآن لغاية أسبوعين"، وقال: "ليس هناك إستياء أميركي من بطء لبنان في اتخاذ القرارات إنما يقولون لديكم نافذة عليكم الاستفادة منها".



ووعد رجي بإنجاز التشكيلات الدبلوماسية في غضون اسابيع قليلة، نافياً وجود عراقيل.