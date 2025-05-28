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محليات

التعيينات القضائية تنتظر بري!

2025-05-28 | 13:29
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التعيينات القضائية تنتظر بري!
التعيينات القضائية تنتظر بري!

يقرأ لبنان السياسي سيناريوهات المرحلة المقبلة، ووجهات النظر الغربية حول لبنان، وضمنا مضامين زيارة أورتاغوس إلى بيروت التي لم يتم تحديدها حتى الآن، إضافة الى رسائل التحذير من مرحلة مقبلة قد تتصاعد فيها وتيرة العمليات العسكرية في لبنان، وبانتظار تبلور الصورة خارجياً، وقبل توجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى العراق بداية الاسبوع المقبل، يفترض أن يستكمل مجلس الوزراء في جلسة الخميس بعض التعيينات.

وفي المعلومات، أن "الجلسة ستشهد تعيين نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار على أن يتولى ابراهيم شحرور المهمة إضافة الى سيدة  على رأس الأمانة العامة للمجلس وهو موقع من حصة الطائفة المسيحية، وخلال الجلسة سيتم  تثبيت السيد زياد نصر كمفوض للحكومة في المجلس  بالاصالة، علماً بانه كان مفوضا للمجلس  بالتكليف.

وفي المعلومات أن نصر الذي يشغل منصب المدير العام لسكك الحديد  تشوب أداءه علامات استفهام إضافة الى تجاوزه صلاحياته، وتدخله بكل تفاصيل العقود والمجلس وعمل المتعهدين، أما بالنسبة لأوجيرو وبعد استقالة مديرها العام عماد كريدية فسيتم تعيين أحمد عويدات مكانه وهو سبق أن تولى مهام الادارة العامة لاجيرو قبل أن يوضع بالتصرف خلال ولاية الوزير مروان حماده الذي أعاد يومها عبد المنعم يوسف الى المركز، ومنذ لحظة تشكيل الحكومة الجديدة، كان شبه محسوم تولي عويدات المنصب في أوجيرو، وقد روج اسمه كمدير عام حتى قبل وضع الآلية.

ويقول مصدر مطلع للجديد إن "عويدات يوجد بشكل يومي في المؤسسة منذ تولي الوزير شارل الحاج مهامه كوزير للاتصالات، أما بالنسبة الى تعيينات السلك الدبلوماسي فإن محاولات ومساعي يقوم بها المعنيون للتوافق على تعيينات العواصم  الكبرى، والتفاوض قائم بين المرجعيات والاطراف السياسية على كيفية توزيع ممثلي لبنان في الخارج، بينما تنتظر التشكيلات القضائية توافقا مع الرئيس بري، بعد تراجع حظوظ اسم وسطي بين الرئاستين الأولى والثانية، وحول شفافية الالية والتعيينات، يقول مصدر وزاري للجديد إن الاسماء أرسلت يوم الاثنين لعرضها  على الوزراء والاطلاع على السير الذاتية والارقام والنقاط، أما عن شفافية الالية فيقوم الوزير المعني ب عملية فيلتراج أو جوجلة للاسماء، ومن ثم تصنيفها، بينما يجهد الوزراء لتقليص الاعداد التي ستخضع للمقابلة.
 
التعيينات القضائية تنتظر بري!

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