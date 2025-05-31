نائب حزب الله "يلوم" الحكومة: "متناقضة"!

وأكد فضل الله، خلال رعايته حفل تكريم عوائل شهداء المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم في زوطر الشرقية، أن الحكومة ملزمة بتطبيق كامل بنود البيان قبل المطالبة بأي أمر آخر، مشددًا على أن المقاومة قدّمت كل ما التزمت به، ولم تعد تملك شيئًا تعطيه لأحد.

وأشار إلى أن الحملات الإعلامية لن تؤثر على خيارات المقاومة ولا على عملها داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا التزام حزب الله بالإصلاح والاستقرار وبناء دولة عادلة تحت سقف الدستور.