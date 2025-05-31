"إنذار أخير" من رابطة موظفي الإدارة العامة: لا تراجع عن التصعيد

صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:

"لاننا نرفض إهمال حقوقنا ونُدين بشدة رفع أسعار المحروقات، ولان رواتبنا تآكلت، وكرامتنا تُداس!

هذا إنذار أخير: لا تراجع عن التصعيد حتى تحقيق المطالب.

الألم لم يعد يُحتمل، والوجع بات ينهش الجميع دون استثناء، وإيماناً من الرابطة بضرورة المواجهة وعدم الاستسلام لهذا الانهيار المتعمّد ، تؤكد على الاضراب التحذيري بدايته الاعتصام في ساحة رياض الصلح حيث سيعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الاتحاد العمالي العام ورابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي والمجلس التنسيقي للمتقاعدين،

تدعوالهيئة الادارية لموظفي الادارة العامة الموظفين والمتقاعدين والعمال الكرام الى التوجه يوم الإثنين في ٢٠٢٥/٦/٢ الى ساحة رياض الصلح الساعة الواحدة ظهراً، لرفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي، رسالتنا واضحة: لن نقبل أن نُدفن أحياء، ولن نسمح بمزيد من التعدي على كرامتنا وحقوقنا.

كفى استهتاراً… كفى تسويفاً… كفى نهباً وسرقةً لأبسط مقومات العيش الكريم.

إن الرابطة تتمنى على المواطنين الكرام عدم الحضور الى الإدارات والوزارات لعدم تمكن الموظفين مرغمين من تقديم الخدمة اللازمة لهم كالمعتاد بسبب الإضراب التحذيري شاكرين لهم حسن تفهمهم لمطالبنا المحقة".





