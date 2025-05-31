الرئيس عون إتصل برئيس دولة الإمارات: شكراً

وأكد الرئيس عون لسمو الشيخ محمد بن زايد ان ايفاد هذه البعثة عكس الاهتمام الكبير الذي أبداه سموه في دعم لبنان ما يؤكد مرة جديدة على عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، معرباً عن أمله في ان تشكل النتائج التي عادت بها البعثة الاماراتية قاعدة واضحة لحاجات لبنان وللتعاون بين البلدين مستقبلاً.