"الحكومة سددت ضربة إلى جيوب الناس".. فضل الله يعترض!

أدلى النائب حسن فضل الله بتصريح في مجلس النواب قال فيه، "بدل أن تسارع الحكومة إلى معالجة قضايا المواطنين المعيشية الملحة عاجلتهم بضريبة جديدة، والنتيجة زيادة الأعباء المعيشية، فبعدما انتظر المواطنون تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ كما وعد الذين تولوا حقيبتها، وتخفيض الفاتورة المعيشية اليومية، سيكون للمواطنين جدول أسعار جديد للمحروقات كل اسبوع، وفواتير مرتفعة في السلع المختلفة، وخصوصا فاتورة الكهرباء بشقيها الرسمي والخاص".

