"الحكومة سددت ضربة إلى جيوب الناس".. فضل الله يعترض!
أدلى النائب حسن فضل الله بتصريح في مجلس النواب قال فيه، "بدل أن تسارع الحكومة إلى معالجة قضايا المواطنين المعيشية الملحة عاجلتهم بضريبة جديدة، والنتيجة زيادة الأعباء المعيشية، فبعدما انتظر المواطنون تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ كما وعد الذين تولوا حقيبتها، وتخفيض الفاتورة المعيشية اليومية، سيكون للمواطنين جدول أسعار جديد للمحروقات كل اسبوع، وفواتير مرتفعة في السلع المختلفة، وخصوصا فاتورة الكهرباء بشقيها الرسمي والخاص".
وأضاف فضل الله، "ترقب الناس خطوات اصلاحية في اعتماد الكفاءة في التعيينات، ومكافحة الفساد، واستعادة أموال المودعين، ووعود كثيرة، ولكن بعد إثارة الغبار الاعلامي بالمواقف السياسية المناقضة للبيان الوزاري، جاءت باكورة انجازات الحكومة بتسديد ضربة إلى جيوب الناس في توقيت أحوج ما يكون فيه اللبنانيون إلى قرارات تخفف عنهم بدل زيادة معاناتهم".
وتابع: "صوتنا المعترض داخل الحكومة هو نفسه خارجها، وهذه الزيادة مرفوضة ومعالجة مالية الدولة لا تتم على حساب المواطنين".