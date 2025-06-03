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محليات

ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.. كم ستسجّل؟

2025-06-03 | 04:37
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ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.. كم ستسجّل؟
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.. كم ستسجّل؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات ودون تعديل على الساحل. تنشط الرياح فتصل أحيانا الى 65 كلم/س في المناطق الجنوبية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، على أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا على المرتفعات وفي الداخل و يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية.

الأربعاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات ودون تعديل على الساحل. تنشط الرياح فتصل أحيانا الى 65 كلم/س في المناطق الجنوبية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس:  

مشمس إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية. تبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا الى 50 كلم/س جنوب البلاد.

الجمعة:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل مع تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة ، فوف الجبال من 12 الى 25 درجة ، في الداخل من 15 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,45

ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.. كم ستسجّل؟

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