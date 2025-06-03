رجّي: لبنان يعوّل على دعم فرنسا والدول الصديقة للضغط على إسرائيل

وأكّد رجّي أن “لبنان يعوّل كثيرًا على دعم فرنسا والدول الصديقة له للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الاراضي التي تتمركز بها ووقف الخروقات”. وشدّد على “أهمية تغيير الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مقاربتهما لملف النازحين السوريين والإقرار بضرورة بدء عودتهم الى بلدهم بعدما تغيّرت الظروف في سوريا”.

من جهتهم، قال أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي إنّ زيارتهم الى بيروت تأتي “لتأكيد وقوف فرنسا وبرلمانها الى جانب لبنان ودعم حكومته لتخطي الصعوبات الكبيرة التي يواجهها”.