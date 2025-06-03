حمية للإعمار!

وصفت مصادر حكومية اللقاء بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الايرانية بالجيد والمريح، وقالت إن عراقجي وجه دعوة لسلام الى زيارة طهران ورد سلام: انشالله نلبيها عندما تكون الظروف مناسبة.

وتحدث الطرفان عن تعزيز الشراكة وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وطلب عراقجي من سلام رفع قرار الحظر عن حركة الملاحة الجوية الايرانية الى لبنان فاجاب رئيس الحكومة أن هذا التدبير اتخذ لأسباب أمنية، لكن لبنان في اعادة تقييم دائم للقرار، وفي المعلومات أن عراقجي أبدى استعداد ايران للمشاركة باعادة الاعمار.



وقالت معلومات الجديد ان هناك مؤتمرا للدول المانحة سيعقد في العاشر من هذا الشهر في السراي الحكومية يختص باعادة لبنان وبالمساعدات بشكل عام، على خط آخر وريثما يتبلور مشهد المبعوث الاميركي لبنانيا، يزور لبنان وفد وزاري وأمني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت نهاية الشهر الحالي، لمناقشة ملفات عدة مع الحكومة اللبنانية على المستوى الأمني والحدودي، إضافة الى ملفات إقتصادية وإعادة اللاجئين السوريين الى بلدهم.



داخليا، فشل مالي وانتخابي في اللجان النيابية، فاقتراحات قوانين الانتخابات النيابية م دونها عقبات وتجاذبات، فيما تطرح علامات استفهام كبيرة عن نواب الاغتراب، من التصويت لهم، تحديدا النواب الشيعة، الى مكان إقامتهم ودورهم في المجلس والتشريع، وصولا الى إشكالية الانتخابات المقبلة عام 2030.



أما ماليا، فلا يزال النقاش في مرحلة توصيف الأزمة وتوزيع المسؤوليات إن على عاتق الحكومة أو المصارف، بينما مصير الودائع لم يبلغ مرحلة النقاش علما أن مصادر مالية قالت للجديد، إن مصرف لبنان من الاحتياطي الى الذهب، الى إنترا، وشركة طيران الشرق الاوسط الى أراض ومملكات شاسعة، ومن ضمن الاشكياليات غير المحسومة حتى اللحظة حقائب دبلوماسية في العواصم الكبرى، تعيينات نواب الحاكم التي تتأرجح بين التعيين والتمديد رغم دخولها الاسبوع الأخير من ولايتهم، وصولا الى التعيينات القضائية سلكت مسارها، باستثناء كباش النيابة العامة المالية، على خط آخر، ومع تعيين الوزير السابق علي حميه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار.



وفي معلومات الجديد أن حمية كلف أيضا تمثيل رئيس الجمهورية في اللجان الحكومية، وتعلق مصادر متابعة على التعيين بالقول، أن رئيس الجمهورية عازم على إحراز تقدم في ملف إعادة الاعمار.