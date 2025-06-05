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محليات

سلاح واصلاح واعمار.. 100 يوم على حكومة الرئيس نواف سلام

2025-06-05 | 12:19
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سلاح واصلاح واعمار.. 100 يوم على حكومة الرئيس نواف سلام
سلاح واصلاح واعمار.. 100 يوم على حكومة الرئيس نواف سلام

قال رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش فكك اكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح جنوب الليطاني.

كلام سلام جاء في مناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته حيث أكد ان "الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح، والجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري في جنوب الليطاني، ولكن لا يمكن تحقيق الإستقرار إذا واصلت إسرائيل انتهاكاتها ولم نستعد أسرانا".
 

ولفت سلام الى "اننا عزّزنا سيطرة الدولة ومتأكّد أنّكم بدأتم في ملاحظة الفرق في المطار فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوّات الدوليّة على هذه الطريق ونواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريّين، كما بدأنا بالتحضير للإنتخابات النيابيّة، ولبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه ولا يمكن للبنان أن يكون خارج السياق العام ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصاديّة تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي".

وشدد سلام على ان "⁠الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب. واردف "أقرّينا قانون السرية المصرفيّة التي أصبحت عبئاً اليوم وهدفنا التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعاف، وحكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة الماليّة لأنّه الطريق لاستعادة ودائع الناس، وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع".

سلاح واصلاح واعمار.. 100 يوم على حكومة الرئيس نواف سلام

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"وحدات توجهت إلى 3 أبنية".. هكذا حاول الجيش وقف العدوان على الضاحية
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أفادت معلومات الجديد أن "وحدات من الجيش اللبناني توجهت إلى 3 أبنية مهددة فوراً عقب التهديدات الاسرائيلية، وباشرت الاتصالات عبر اللجنة الخماسية لردع العدو عن تنفيذ تهديداته بقصف المواقع، لكن الجيش الاسرائيلي لم يتجاوب مع اتصالات اللجنة مما اضطرّ الوحدات العسكرية اللبنانية إلى الابتعاد، وبحسب المعلومات ايضاً، فإن الجيش حالياً لن يتدخل بانتظار توقف العدوان.

15:43

"وحدات توجهت إلى 3 أبنية".. هكذا حاول الجيش وقف العدوان على الضاحية

أفادت معلومات الجديد أن "وحدات من الجيش اللبناني توجهت إلى 3 أبنية مهددة فوراً عقب التهديدات الاسرائيلية، وباشرت الاتصالات عبر اللجنة الخماسية لردع العدو عن تنفيذ تهديداته بقصف المواقع، لكن الجيش الاسرائيلي لم يتجاوب مع اتصالات اللجنة مما اضطرّ الوحدات العسكرية اللبنانية إلى الابتعاد، وبحسب المعلومات ايضاً، فإن الجيش حالياً لن يتدخل بانتظار توقف العدوان.

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