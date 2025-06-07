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محليات

حياة مواطن في خطر! (فيديو)

2025-06-07 | 09:20
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حياة مواطن في خطر! (فيديو)
حياة مواطن في خطر! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، مواطن يقف على "الدفاعات الخلفية" لسيارة، أثناء سيرها على أوتوستراد ضبية.

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حياة مواطن في خطر! (فيديو)

محليات

ضبية

اوتوستراد

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بعد تواصل النائب حسن فضل الله مع رئيس الحكومة نواف سلام ظهر يوم الجمعة يوم عيد الأضحى المبارك بشأن نتائج العدوان الإسرائيلي على الضاحية، وما ألحقه من أضرار أدت إلى تشريد مئات العائلات، وأهمية مسارعة الهيئة العليا للاغاثة التحرك من أجل الكشف عن الأبنية المتضررة، وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتمكين السكان من البقاء في منازلهم، سلام مشكورا وكلّف رئيس الهيئة إجراء مسح للأضرار. وبعد تواصل النائب أمين شري مع رئيس الهيئة متمنيا الإسراع في القيام بهذه الخطوة جرى الاتفاق على مباشرة الهيئة خطواتها العملية بعد عطلة العيد مباشرة.

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هنا بيروت - جاك حكيم - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - جاك حكيم - الحلقة الكاملة

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