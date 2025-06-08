الجيش يكشف على موقع في الضاحية بعد اتصالات من لجنة وقف النار.. التفاصيل مع مراسل الجديد

الجيش يكشف على موقع في الضاحية بعد اتصالات من لجنة وقف النار.. التفاصيل مع مراسل الجديد