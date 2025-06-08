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غسان حجار لـ "وهلق شو": "عيب" الترحيب بالضربات الاسرائيلية ليلة العيد وعبر حسابات بعضها قد يكون وهمياً
غسان حجار لـ "وهلق شو": "عيب" الترحيب بالضربات الاسرائيلية ليلة العيد وعبر حسابات بعضها قد يكون وهمياً
حسين أيوب لـ "وهلق شو": الأميركيون أبلغوا جهات لبنانية أن اسرائيل ستكون "ايدها رخوة" أكثر في الضربات من دون الذهاب إلى حرب
حسين أيوب لـ "وهلق شو": الأميركيون أبلغوا جهات لبنانية أن اسرائيل ستكون "ايدها رخوة" أكثر في الضربات من دون الذهاب إلى حرب
حسين أيوب لـ "وهلق شو": صندوق بريد بيروت بقي وحيداً في المنطقة ورئيس الجمهورية عبّر عن حقيقة الرسالة الرئيسية والأساسية لأهداف اسرائيل
حسين أيوب لـ "وهلق شو": صندوق بريد بيروت بقي وحيداً في المنطقة ورئيس الجمهورية عبّر عن حقيقة الرسالة الرئيسية والأساسية لأهداف اسرائيل
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2025-06-08 | 12:43
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الجيش يكشف على موقع في الضاحية بعد اتصالات من لجنة وقف النار.. التفاصيل مع مراسل الجديد
الجيش يكشف على موقع في الضاحية بعد اتصالات من لجنة وقف النار.. التفاصيل مع مراسل الجديد
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