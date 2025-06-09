من رصاص الجيش الاسرائيلي.. مواطن ينجو بأعجوبة!

نجا المواطن "ج. ش." بأعجوبة بعد ظهر اليوم عندما استهدف بشاحنة بيك آب، كان يقودها على طريق بلدتي عين عرب - الوزاني بوابل من الأسلحة الرشاشة أطلقها جنود العدو من موقعهم في تلة الحمامص باتجاهه.