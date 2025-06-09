مراسل الجديد: شهيد جراء استهداف سيارة في بلدة النميرية – قضاء النبطية

معلومات الجديد: ثمّة ضغط دولي لحثّ المسؤولين اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة حوار بهدف مناقشة ملف تسليم السلاح إلا أن الرئيس بري يرفض ذلك مشترطًا ربط تسليم السلاح بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل

معلومات الجديد: ثمّة ضغط دولي لحثّ المسؤولين اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة حوار بهدف مناقشة ملف تسليم السلاح إلا أن الرئيس بري يرفض ذلك مشترطًا ربط تسليم السلاح بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل

معلومات الجديد: ثمّة ضغط دولي لحثّ المسؤولين اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة حوار بهدف مناقشة ملف تسليم السلاح إلا أن الرئيس بري يرفض ذلك مشترطًا ربط تسليم السلاح بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل

معلومات الجديد: السفيرة الأميركية أبلغت من التقتهم استياء الإدارة الأميركية من التأخّر في البتّ بملف تسليم السلاح ولا سيّما لجهة عدم وجود أيّ صور أو براهين لدى الجيش اللبناني تثبت تسلّمه السلاح