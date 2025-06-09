بالصور: غابة شهداء قوى الأمن الدّاخلي في محميّة أرز الشّوف

#قوى_الأمن أحيت عيدها الرابع والستّين بعد المائة بافتتاح “غابة شهداء قوى الأمن الدّاخلي” في محميّة أرز الشّوف
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 9, 2025
#قوى_الأمن أحيت عيدها الرابع والستّين بعد المائة بافتتاح “غابة شهداء قوى الأمن الدّاخلي” في محميّة أرز الشّوف
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيروت صباح اليوم متوجهاً الى المملكة الاردنية الهاشمية تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: