لبنان أمام مهلة زمنية ملحة و"سقف عال"!

بعد كل الكلام عن عدول الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس عن زيارتها بيروت، تتحدث المعلومات من واشنطن عن زيارة سيقوم بها الموفد الاميركي الى سوريا طوم باراك الى بيروت حيث سيلتقي المسؤولين اللبنانيين ويضعهم امام مسؤولياتهم بعدما اصبح لبنان امام مهل زمنية ملحة لتنفيذ حصر السلاح وانجاز الاصلاحات.

وفي المعلومات ان ما كانت ستعرضه اورتاغس من سلة متكاملة للبنان ليلتحق بالقطار كما تقول المصادر، سيعرضه باراك بسقف اميركي عال.

وتتحدث المصادر الدبلوماسية من واشنطن عن انه بعد ذلك ، سيكون لبنان في خطر اهماله من الاميركيين ليتحول الى اخراجه من حسابات المنطقة.



وفي الوقت الذي ينتظر فيه لبنان اي خبر من واشنطن، يزور بيروت الثلثاء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان على ان يلتقي الرؤساء وعلى جدول الاعمال حث السلطة على الاسراع في انجاز حصر السلاح و الاصلاحات المطلوبة ليحصل على الضوء الاخضر لعقد مؤتمر اعادة الاعمار التي تريد ان تنظمه باريس ولكن بالتعاون والتنسيق مع الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية. وفي حال عدم انجاز لبنان الشروط الدولية فإن ذلك سيعيق انعقاد المؤتمر، وعلى جدول اعمال فرنسا ايضا دعم لبنان في التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب.



اما في السرايا الحكومية، فيعقد الثلثاء ايضا مؤتمر للدول المانحة لاعادة الاعمار لوضع وشرح خطة لبنان وحاجاته بهدف رفع سقف المبلغ المتوقع الحصول عليه لاحقا مع ادراك السراي ان اي دعم لن يصل الى لبنان ما لم ينفذ الشروط الدولية.