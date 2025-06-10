أحدهما عسكري.. تفاصيل إستشهاد مواطنين في شبعا اليوم

أكد مراسل الجديد إستشهاد مواطن ونجله العسكري في الجيش اللبناني وجرح نجله الآخر جراء إستهدافهم بغارة من مسيّرة إسرائيلية عند أطراف شبعا، وذلك أثناء قيامهم برعي الماشية في المحلة المذكورة.

وافيد انه قبل الإستهداف، صباح اليوم، عمدت القوات الإسرائيلي الى إطلاق النار على الرعاة لمنعهم من الوصول الى اطراف شبعا حيث اعتادوا رعي مواشيهم، قبل أن تصعد إعتداءاتها، السبت الماضي، وتعتقل احدهم وهو لا يزال أسيراً من دون معرفة مصيره.

في السياق، أجلى الصليب الأحمر اللبناني جثماني الشهيدين والجريح الثالث من المنطقة.