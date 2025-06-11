حمدان يُدين الاعتداء على الشيخ عودة: اعتداء مشين لا يُمكن السكوت عليه

كتب النائب فراس حمدان عبر حسابه على إكس:





"قمنا إلى جانب الزميل النائب ملحم خلف، والصحافي محمود فقيه، بزيارة تضامنية إلى منزل سماحة الشيخ ياسر عودة، حيث اطمأننّا إلى صحته، وعبّرنا له عن تضامننا الكامل، وتمنّينا له الشفاء العاجل بعد الاعتداء الجبان والآثم الذي تعرّض له".