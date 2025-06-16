تصريح بشأن حزب الله.. باسيل ينفي!

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان التالي:

طالعنا مجهول من قبلنا بتصريح كاذب ومشبوه عبر محطة "ام تي في" مفاده ان وزير الخارجية الأسبق، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال للمنتشرين اللبنانيين في واشنطن ذات مرة: "خلّصونا من حزب الله ونحن على استعداد للسلام مع اسرائيل".



ينفي المكتب الإعلامي لرئيس التيار ما ورد على لسان هذا المجهول المشبوه بشأن حزب الله. والوزير باسيل لا يذكر أبداً أي معرفة بهذا الشخص ولا يعرف ما إذا كان مشاركاً في أي مؤتمرات أو لقاءات للإغتراب أو في المؤامرات التي حيكت ضد رئيس التيار وتحاك اليوم ضد الاغتراب.



أما بخصوص السلام مع اسرائيل فإن باسيل يكرر في العلن منذ سنوات انه مع السلام العادل الذي يضع حدّاً للعدوان ويعيد الحقوق ومن ضمنها الاراضي اللبنانية المحتلة ويمنع توطين الفلسطينيين في لبنان.