"رفع سقف السحوبات الشهرية".. بيان لمصرف لبنان!

نحيط الجمهور علمًا بأنّه نظرًا لاستمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصًا منه على تلبية الحاجات المالية والإنسانية المُلحّة للمودعين، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، قرّر تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، لا سيّما وأنّه ينتهي العمل بهما في 30 حزيران 2025

كما تمّ رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.

ويُعيدُ مصرف لبنان التأكيد على أهميّة الإسراع بإقرار القوانين التي تضمنُ إعادة أموال المودعين، وهو يتواصل مع الحكومة اللبنانية ومجلسِ النواب، ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك".