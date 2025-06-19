عن "حزب الله" والدخول بالحرب.. ماذا قال نتنياهو؟

وأشار نتنياهو خلال كلمة أمام الصحافيين إلى أن الولايات المتحدة تقدم دعماً مهماً لإسرائيل في الدفاع عن أجوائها من خلال البطاريات الصاروخية والسفن، بالإضافة إلى مشاركة الطيارين في العمليات.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن توقف العملية العسكرية التي تخوضها حتى القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، معتبرًا أن ذلك هو الهدف الرئيسي لضمان أمن بلاده واستقرار المنطقة.