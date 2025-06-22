نعشا "أبو علي" وحيدر الموسوي في بغداد (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة أفراد عائلات الموظفين وغير العاملين في الحالات الطارئة من موظفي الحكومة الأميركية في لبنان، نظراً للظروف الأمنية المتقلبة وغير المتوقعة في المنطقة.
هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، منشوراً عبر صفحته على منصة "إكس"، قال فيه: "في هذه المواجهة، تميل موازين القوى لصالح الإمبريالية الغربية، ولهذا سيكون من الأفضل التفاوض على وقفٍ لإطلاق النار لتفادي مزيد من التصعيد والدمار".