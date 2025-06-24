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وزير الدفاع الوطني أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

2025-06-24 | 01:53
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وزير الدفاع الوطني أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق
وزير الدفاع الوطني أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

أبرق وزير الدفاع الوطني ميشال منسى إلى كلٍّ من غبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، ووزير الدفاع السوري الدكتور مرهف أبو قُصرة، مدِينًا التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة النبي إيليا للروم الأرثوذكس في دمشق، وأدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المصلّين الأبرياء.

واعتبر اللواء منسى أن "هذا الاعتداء الآثم لا يعكس قيم الشعب السوري المتجذّرة في التآخي والمحبة، بل يشكّل جريمة بحق سوريا ووحدتها، ومحاولة يائسة لضرب الاستقرار والعيش المشترك. وأعرب عن تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا، رافعًا الصلاة من أجل أرواح الشهداء وشفاء الجرحى، وداعيًا إلى محاسبة المجرمين وقطع الطريق على كل أشكال الفتنة والفوضى".
وزير الدفاع الوطني أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

محليات

ميشال منسى

وزير الدفاع

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