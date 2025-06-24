وزير الدفاع الوطني أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

أبرق وزير الدفاع الوطني ميشال منسى إلى كلٍّ من غبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، ووزير الدفاع السوري الدكتور مرهف أبو قُصرة، مدِينًا التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة النبي إيليا للروم الأرثوذكس في دمشق، وأدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المصلّين الأبرياء.

