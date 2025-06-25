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محليات

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

2025-06-25 | 06:16
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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يُسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، حتى يوم غد الخميس حيث يتحول إلى حار، خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وكشفت مصلحة الأرصاد الجوية عن أن معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين ٢٢ و ٣٠، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩، وزحلة بين ١٦و ٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تبقى من دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على الجبال المتوسطة، خصوصا في الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس:

مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خصوصا على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. كما يتكون الضباب الكثيف على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحياناً.

الجمعة:

مشمس إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة أحياناً.

السبت:

قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة خصوصا في الداخل، حيث تلامس درجات الحرارة الـ ٣٩ درجة.

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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