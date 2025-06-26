حاولت تهريب مواد مخدّرة إلى أحد السّجناء.. وهذا ما حصل!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافة أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، ومنها إحباط محاولات إدخال الممنوعات إلى السجون. بتاريخ 24-6-2025، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من ضبط كمية من المواد المخدّرة بحوزة سيّدة، كانت بصدد تهريبها إلى أحد السجناء، بعد أن خبّأتها ضمن أغراض كانت تنوي إدخالها إليه، وتدعى:

س. ش. (مواليد عام 1985، لبنانية)

تم توقيفها وإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختص".