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"إسرائيل هيوم": رئيس الوزراء نتنياهو يمثل الآن أمام المحكمة المركزية في القدس في جلسة سرية
"إسرائيل هيوم": رئيس الوزراء نتنياهو يمثل الآن أمام المحكمة المركزية في القدس في جلسة سرية
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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن قادرون على مواجهة اسرائيل وهزيمتها
2025-06-28 | 14:16
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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن قادرون على مواجهة اسرائيل وهزيمتها
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