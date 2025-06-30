يتصيدون عمال الـ delivery بالضاحية.. وهذه صورهم!

صدر عن ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:





"تُعمّم ، بناء على إشارة القضاء المختص، صور ثلاثة موقوفين بجرم استدراج عمال توصيل (Delivery) وسلبهم بقوة السلاح في محلة الضاحية الجنوبية، وهم كل من:



خ. ط. (مواليد عام 2006، سوري)

و. م. (مواليد عام 2007، سوري)

أ. أ. (مواليد عام 2009، سوري)

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة ممن وقع ضحية أعمالهم وتعرف إليهم، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة - ثكنة الشهيد ، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".