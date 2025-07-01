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محليات

تغييرات في رحلات طيران الشرق الأوسط مطلع تموز

2025-07-01 | 07:19
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تغييرات في رحلات طيران الشرق الأوسط مطلع تموز
تغييرات في رحلات طيران الشرق الأوسط مطلع تموز

أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان،" تعديل جدول رحلاتها لأيام 2 و3 و4 تموز 2025 لاسباب تشغيلية حيث سيتم:

- الغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311   المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/313 من بعد ظهراليوم نفسه 
- الغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة   ME322/323 من بعد ظهر اليوم نفسه 
بالاضافة الى تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات أيام 2 و 3 و 4 تموز الى دبي واسطنبول واثينا ونيس كالتالي:
-    الأربعاء 2 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تأخير موعد الاقلاع    18:15    16:25    دبي    بيروت    ME 428
تأخير موعد الاقلاع    23:30    21:40    بيروت    دبي    ME 429
تأخير موعد الاقلاع    20:55    17:35    اسطنبول    بيروت    ME 267
تأخير موعد الاقلاع    23:50    20:30    بيروت    اسطنبول    ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

-    الخميس 3 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:30    08:25    اسطنبول    بيروت    ME 265
تبكير موعد الاقلاع    09:25    11:20    بيروت    اسطنبول    ME 266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

-    الجمعة 4 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:40    09:10    اثينا    بيروت    ME 251
تبكير موعد الاقلاع    09:35    12:05    بيروت    اثينا    ME 252
تأخير موعد الاقلاع    16:00    15:00    نيس    بيروت    ME 223
تأخير موعد الاقلاع    20:00    19:00    بيروت    نيس    ME 224
تأخير موعد الاقلاع    21:30    16:05    اسطنبول    بيروت    ME 263
تأخير موعد الاقلاع    00:25 (+1)    18:55    بيروت    اسطنبول    ME 264
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة 

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