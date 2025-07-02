طيارو إسرائيل: لنفرغ باقي الصواريخ في غزة بدلاً من العودة بها

ويعد هذا الكشف هو الأحدث عن سلوك الجيش الإسرائيلي وممارساته في القطاع، وأشارت الصحيفة لتواصل الطيارين في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع.وذكرت معاريف أن هذا السلوك استمر خلال الـ12 يوما من الحرب مع إيران، وزعمت إسرائيل أن تلك الخطوة غير المسبوقة جاءت لمساعدة في خان يونس وفي شمال ، وقد تحول ذلك العمل إلى أمر روتيني واعتيادي.ووفقا لما كشفته الصحيفة فقد طلب قائد سلاح الجو الإسرائيلي توسيع المبادرة لتشمل كافة الطائرات الإسرائيلية، وقال الطيارون خلال الحرب على إيران تلقت غزة هجمات جوية كبيرة.يذكر أنه خلال الحرب على إيران ارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلي على القطاع خاصة في مناطق الشمال وشهدت تلك الفترة زيادة كبيرة في حصيلة عدد الشهداء اليومية.